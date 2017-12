ALBA bleibt Zweiter: Berlin landet Kantersieg gegen Jena

ALBA Berlin hat sich einen Tag vor Heiligabend in der Basketball-Bundesliga selbst beschenkt und den kleinen Negativlauf gestoppt. Nach drei Pflichtspielniederlagen in Serie gewannen die Berliner am Samstagabend vor 8959 Zuschauern dank einer guten zweiten Halbzeit gegen Science City Jena mit 100:67 (47:47). Damit bleibt der Hauptstadt-Club Tabellenzweiter. Beste Berliner Werfer waren Luke Sikma mit 19 und Marius Grigonis mit 14 Punkten.

Die Berliner fanden vor allem in der Defensive zunächst gar nicht ins Spiel. Fast jeder Wurf der Gäste war ein Treffer. So führte Jena überraschend nach dem ersten Viertel mit 26:25. Danach stabilisierte sich das Team von Trainer Aito Garcia Reneses in der Abwehr, ließ aber im Angriff zu viele offene Würfe liegen. Die Partie blieb deshalb bis zur Pause ausgeglichen.

Nach dem Seitenwechsel agierte ALBA dann aggressiver und konzentrierter. Ein 13:3-Lauf brachte im dritten Viertel beim 64:54 erstmalig eine zweistellige Führung. Bei den Gästen ging nun die Wurfquote deutlich herunter und die Berliner konnten bis zum Schlussviertel auf 73:56 davonziehen.

Das war die Vorentscheidung. Denn Jena gelang in der Offensive nun kaum noch etwas und ALBA hatte seinen Rhythmus endgültig gefunden. Nur noch magere 20 Punkte gelangen den Gästen in der gesamten zweiten Halbzeit. Während Jena die Puste ausging, spielten die Berliner sich am Ende in einen kleinen Rausch und zerlegten die Gäste förmlich.

Letzte Änderung: Samstag, 23. Dezember 2017 21:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen