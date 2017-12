dpa

Passantin findet Bündel mit Leiche: Verdacht auf Tötung

Eine Passantin hat am Samstag in Berlin-Wedding ein Bündel gefunden, in dem die Leiche einer Frau eingewickelt war. Es bestehe der Verdacht auf ein Tötungsdelikt, teilte die Polizei am Nachmittag mit. An der Fehmarner- Ecke Föhrerstraße hatte die Passantin auf dem Bürgersteig das Bündel gesehen und sofort Verdacht geschöpft. Sie alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten daraufhin fest, dass in den Tüchern die Leiche einer Frau verpackt war. Über dem Fundort baute die Polizei ein Zelt auf. Zur Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Letzte Änderung: Samstag, 23. Dezember 2017 16:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen