Am Samstag zum 15. Mal Weihnachtssingen bei Union Berlin

Morgen um 19:00 Uhr findet im Stadion an der Alten Försterei zum 15. Mal das traditionelle Weihnachtssingen des Fußball-Zweitligisten 1. FC Union statt. Die Kultveranstaltung, zu der 28 500 Zuschauer im voll besetzten Stadion erwartet werden, hat inzwischen in vielen Vereinen Nachahmer gefunden. In Köln werden am selben Tag 40 000 Zuschauer erwartet. Bei der ersten Auflage im Jahr 2003 waren 89 Unioner noch zu einem fast illegalen Treff ohne Wissen der Vereinsführung in die Alte Försterei gekommen. Im Laufe der Jahre ist aus dem stimmungsvollen Beisammensein ein offizielles Event mit einem sechsstelligen Etat geworden.

Letzte Änderung: Samstag, 23. Dezember 2017 10:00 Uhr

