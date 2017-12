dpa

«Willkommen bei den Hartmanns» bei Europäischem Filmpreis

Die deutsche Flüchtlingskomödie «Willkommen bei den Hartmanns» von Simon Verhoeven hat Chancen auf einen Europäischen Filmpreis. Die Produktion ist in der Sparte Comedy dabei. Ebenfalls im Rennen sind der Cannes-Gewinner «The Square» sowie «King of the Belgians» und «Vincent», wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Die 3000 Mitglieder der Europäischen Filmakademie küren die Gewinner. Die Verleihung ist am 9. Dezember in Berlin. «Willkommen bei den Hartmanns» war im vergangenen Jahr mit 2,1 Millionen Besuchern einer der erfolgreichsten Filme in Deutschland.

