Mehr als zwei Jahre Haft und Bewährung für A10-Center-Diebe

Sie hatten mit einer spektakulären Flucht auf sich aufmerksam gemacht: Zwei Beteiligte an einem Beutezug im A-10-Center im Mai sind nun verurteilt worden - zu unterschiedlich hohen Strafen.

Cottbus (dpa/bb) - Nach einer aufsehenerregenden Diebestour im A10 Center bei Berlin ist einer der Täter zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Der Vorsitzende Richter ordnete zudem die Einweisung des 29-Jährigen in eine Entzugsanstalt an, wie das Landgericht Cottbus am Freitag mitteilte. Sein 25-jähriger Komplize bekam eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung. Beide wurden wegen gemeinschaftlichen Diebstahls mit Waffen und gemeinschaftlicher Sachbeschädigung verurteilt.