Radlerin überfahren: Polizei sucht nach Augenzeugin

Drei Wochen nach dem Tod einer Radfahrerin in Berlin-Spandau sucht die Polizei nach einer Zeugin des Unfalls. Ihre Beobachtungen könnten zur Aufklärung beitragen, hieß es am Freitag bei der Polizei.

Am 1. Dezember hatte ein Lkw-Fahrer beim Abbiegen in die Zeppelinstraße mit seinem Fahrzeug die 77-jährige Radlerin erfasst, die in gleicher Richtung unterwegs war. Die Seniorin erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.