Spandau: Champions-League-Sieg gegen Eger

Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 hat im letzten Spiel des Jahres den elften Sieg in Serie errungen und in der Champions League das ungarische Topteam ZF Eger 10:9 (3:4,4:3,2:0,1:2) bezwungen. Hinter Pro Recco Genua ist Spandau punktgleich mit Titelverteidiger Szolnok (Ungarn/alle 12 Zähler) Spitzenreiter der Gruppe.

Spandau kam am Mittwoch schwer in die Partie, die Ungarn waren hochkonzentriert und effektiv. In den vier Startminuten des Spiels schossen sie die 3:0-Führung heraus, dann fanden die Gastgeber in die Partie, Tiberiu Negrean stellte anderthalb Minuten vor der Pause den 7:7-Ausgleich her. Damit hatten sie den späteren Erfolg eingeleitet.