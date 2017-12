Nach Hinweis: Tote Frau in Wohnung gefunden

Polizisten haben im Norden Berlins eine tote Frau in einer Wohnung gefunden. Ein 33-Jähriger war zuvor auf die Wache gekommen und hatte erklärt, er habe sie getötet. «Momentan sieht auch einiges danach aus, dass die Frau gewaltsam ums Leben gekommen ist», sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochabend. Die Ermittler nahmen den Mann fest. Die Mordkommission übernimmt den Fall.

Die Ermittler sicherten am Abend Spuren in der Wohnung in Buch (Bezirk Pankow). Zur Identität der Frau und dem möglichen Motiv machte die Polizeisprecherin zunächst keine Angaben. Der Mann habe aber angegeben, dass sich die beiden gekannt hätten. Nach seinem Hinweis waren die Ermittler zur Wohnung gefahren und hatten die Frau gefunden. Die Kriminaltechnik war am Abend vor Ort.