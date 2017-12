Antisemitische Beschimpfungen: LKA ermittelt gegen Mann

Weil er zwei Menschen vor einem israelischen Restaurant antisemitisch beschimpft haben soll, ist ein 60-Jähriger in Berlin vorübergehend festgenommen worden. Der Mann soll am Dienstag an einen Mann (36) und eine Frau (29) in Schöneberg herangetreten sein, sie beschimpft und sich dabei «mehrfach antisemitisch geäußert haben», wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der 36-Jährige hatte daraufhin einen Streifenwagen angehalten, der zufällig vorbeigefahren war. Die Polizisten legten dem Verdächtigen Handfesseln an und nahmen ihn mit. Er sei aggressiv gewesen und habe auch die Polizisten beleidigt, heißt es im Polizeibericht. Der Mann kam später wieder frei. Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt nun unter anderem wegen Volksverhetzung gegen ihn.

Letzte Änderung: Mittwoch, 20. Dezember 2017 20:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen