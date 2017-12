dpa

ALBA geht im Eurocup bei Lietuvos Rytas Vilnius unter

Berlin (dpa) - Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat im Eurocup seine vierte Niederlage im neunten Spiel kassiert. Am Mittwochabend unterlagen die Berliner beim litauischen Vertreter Lietuvos Rytas Vilnius nach erneut schwacher Leistung mit 73:94 (35:44). Damit rutscht das Team von Trainer Aito Garcia Reneses auf Platz drei hinter Krasnodar und Vilnius in der Gruppe C ab. Bester Berliner Werfer war Bogdan Radosavljevic mit 14 Punkten.

ALBA konnte wieder auf Spielmacher Peyton Siva nach dessen Gehirnerschütterung zurückgreifen. Doch zunächst saß der US-Amerikaner nur auf der Bank. Ohne ihn hatten die Berliner Probleme, gegen die sehr physisch spielenden Litauer ins Spiel zu kommen. Erst nach viereinhalb Minuten konnte Stefan Peno die ersten Punkte aus dem Spiel markieren.

Mitte des ersten Viertels kam Siva dann in die Partie und ALBA fand nun zumindest in der Offensive besser ins Spiel. Beim 13:14 kam das Team aus der Hauptstadt bis auf einen Punkt heran. Doch die Berliner leisteten sich zu viele Ballverluste und gestatteten den Gastgebern zu viele einfache Körbe. So wuchs der Rückstand auf 35:44 bis zur Pause an.

Nach dem Seitenwechsel das selbe Bild: Vilnius traf, wie es wollte, ALBAs Fehlerquote war weiter zu hoch. Am Ende des dritten Viertels lagen die Gäste schon 49:69 zurück. Zeitweise betrug der Rückstand sogar 28 Punkte. Im letzten Viertel konnten die Berliner zumindest noch leichte Ergebniskosmetik betreiben. Da ALBA das Hinspiel aber nur 93:86 gewonnen hatte, geht der direkte Vergleich deutlich an die Litauer.

Letzte Änderung: Mittwoch, 20. Dezember 2017 20:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen