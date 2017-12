Landessportbund: Finanzierungsvereinbarung unterschrieben

Der Landessportbund Berlin (LSB) hat finanzielle Planungssicherheit für die kommenden sechs Jahre. Sportsenator Andreas Geisel (SPD) und LSB-Präsident Klaus Böger unterzeichneten am Mittwoch eine Fördervereinbarung, die eine stabile Finanzierung des Sportbunds bis zum Jahr 2023 sicherstellen soll.

In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 kann der Verband demnach jeweils bis zu 4,36 Millionen Euro erhalten, insgesamt während der sechsjährigen Vertragslaufzeit mehr als 25 Millionen Euro. Das Geld steht unter anderem für Zuwendungen an die Sportfachverbände zur Verfügung, etwa die Förderung von Leistungssport, Vereinen, Kindern und Jugendlichen in den Vereinen oder die Schwimmförderung.