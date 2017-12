Kitas bekommen mehr Geld: Vertrag mit Trägern steht

Staatliche und freie Träger, die eine Kita betreiben, erhalten einen Großteil ihrer Kosten vom Land bezahlt. In den Verhandlungen über einen neuen Berliner Finanzierungsvertrag wurde teils hart gerungen. Nun spricht Senatorin Scheeres von einem «Riesen-Meilenstein».

Berlin (dpa/bb) - Die gut 2500 Berliner Kitas bekommen mehr Geld vom Land. Bei der Berechnung der Sätze werden ab kommendem Jahr gestiegene Personal- und Sachkosten stärker berücksichtigt. Zudem sinkt der Eigenanteil, den die Kita-Träger stemmen müssen, schrittweise von heute sieben auf fünf Prozent im Jahr 2021. Das geht aus der neuen «Rahmenvereinbarung zur Finanzierung und Leistungssicherung in Tageseinrichtungen» hervor, auf die sich der Senat, Wohlfahrtsverbände sowie der Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden in monatelangen Verhandlungen geeinigt haben.

Familiensenatorin Sandra Scheeres (SPD) sprach am Mittwoch von einem «Riesen-Meilenstein für die Kita-Landschaft in Berlin». Die etwa 1200 Träger wie auch die 28 000 Beschäftigten hätten jetzt Planungssicherheit. Zudem sei die Vereinbarung ein starkes Signal, dass alle Beteiligten beim nötigen Kita-Ausbau an einem Strang zögen.