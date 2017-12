Eisbär Oppenheimer trotz Niederlagenserie «zuversichtlich»

Berlin (dpa/bb) – Von Krisenstimmung ist bei den Eisbären Berlin trotz der Serie von drei Niederlagen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nichts zu spüren. «Ich bin zuversichtlich», sagte Angreifer Thomas Oppenheimer. «Wir haben in den letzten drei Spielen zwar wenig Punkte geholt, aber wirklich attraktives, gutes Eishockey gespielt. Wenn wir das weiter durchziehen, werden wir auch wieder Punkte sammeln.»

Auch die jüngste 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen die Nürnberg Ice Tigers müsse man «positiv sehen», sagte der 29-Jährige: «Natürlich ist es ärgerlich, dass wir nicht den zweiten Punkt geholt haben. Aber wir haben einen 0:2-Rückstand wieder wettgemacht und gut gespielt». Dass die Berliner auf den dritten Tabellenplatz abrutschten, war für ihn zweitrangig: «Für uns ist wichtig, dass wir an unserem Spiel arbeiten und am Ende in Topform sind.»