Weihnachtsamnestie: 60 Gefangene vorzeitig entlassen

Im Rahmen der Weihnachtsamnestie sind in diesem Jahr mindestens 60 Häftlinge vorzeitig aus den Brandenburger Justizvollzugsanstalten entlassen worden. Weitere Entlassungen seien noch möglich, teilte der Sprecher des Justizministeriums, Uwe Krink, auf Anfrage mit.

In einem Fall sei eine vorzeitige Entlassung abgelehnt worden. Gründe für diese Entscheidung nannte Krink nicht. Im Vorjahr waren 78 Gefangene zur Weihnachtszeit vorzeitig auf freien Fuß gekommen.

Strafgefangene konnten in diesem Jahr die Amnestie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vom 16. November an in Anspruch nehmen, wenn ihre reguläre Haftzeit bis zum 6. Januar enden sollte.