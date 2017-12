Bewohner können zurück: Fliegerbombe entschärft

In Oranienburg ist die Entschärfung von Fliegerbomben schon zur Routine geworden, auch wenn stets Tausende Anwohner ihre Häuser verlassen müssen. Diesmal musste der Kampfmittelräumdienst aber einen besonders tückischen Blindgänger unschädlich machen.

Oranienburg (dpa/bb) - Eine in Oranienburg entdeckte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist entschärft worden. Der Sperrkreis in der Innenstadt werde aufgehoben, teilte die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag mit. Damit konnte auch der Bahnverkehr durch Oranienburg wieder anlaufen.

«Die Bomben werden immer empfindlicher und wir müssen sorgfältig arbeiten, um sie auf keinen Fall zu erschüttern», sagte der Einsatzleiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, André Müller. «Wir arbeiten deshalb berührungsfrei, in diesem Fall in etwa 130 Meter Entfernung.» Dabei werde das Reinigungs- und das Wasserschneidegerät direkt vor der Bombe platziert und ferngesteuert. Auch der scharfe Zünder konnte mit Hilfe des Wasserschneidegerätes herausgelöst werden.

Für die Entschärfung des 250 Kilogramm schweren Blindgängers hatten am Morgen rund 12 000 Menschen den Sperrkreis von 900 Metern um die Fundstelle verlassen müssen. Betroffene Anwohner konnten sich in eine Turnhalle, ein Kulturhaus oder auch in ein Erlebnisbad begeben, das mit verbilligten Preisen warb. Nach Einrichten des Sperrkreises wurden vereinzelt noch Personen in ihren Wohnungen angetroffen, die herausgeleitet wurden, wie die Sprecherin berichtete.