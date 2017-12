12 000 Menschen wegen Bombenentschärfung evakuiert

Die Stadt Oranienburg hat noch immer schwer mit Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg zu kämpfen. Dieses Mal sind gleich 12 000 Einwohner betroffen.

Oranienburg (dpa/bb) - In Oranienburg nördlich von Berlin haben am Mittwoch rund 12 000 Menschen für die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ihre Wohnungen verlassen müssen. Auch Bahn- und Schiffsverkehr wurden unterbrochen, zudem mussten mehrere Schulen und Kitas geräumt werden. Experten gingen davon aus, dass die Entschärfung bis zum Nachmittag abgeschlossen ist, sagte eine Sprecherin der Stadt.

Seit 8.00 Uhr wurde ein Sperrkreis im Umkreis von 900 Metern rund um den Fundort eingerichtet. Sechs Sprengstoffexperten begannen dann am Mittag planmäßig, die Bombe zu reinigen und anschließend den Zünder mit einem Wasserschneidgerät herauszulösen.

Betroffene Anwohner konnten sich in eine Turnhalle, ein Kulturhaus oder auch in ein Erlebnisbad begeben, das mit verbilligten Preisen warb. Nach Einrichten des Sperrkreises wurden vereinzelt noch Personen in ihren Wohnungen angetroffen, die herausgeleitet wurden, wie die Sprecherin berichtete.