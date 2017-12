BVG und Daimler kooperieren bei Mitfahrsystem

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und der Autobauer Daimler wollen in der Hauptstadt zusammen einen neuen Mitfahrdienst nach dem Prinzip des sogenannten Ridesharings auf die Beine stellen. Details sollen heute erläutert werden. Als Partner für die BVG fungiert ein Gemeinschaftsunternehmen, das Daimlers Transportersparte Mercedes-Benz Vans und das US-Unternehmen Via vor einigen Monaten gegründet haben.

Via betreibt in den USA bereits solche Mitfahrdienste, bei denen Kunden eine Fahrt buchen und dazu Start- und Zielpunkt angeben. Ein Algorithmus fasst dann mehrere solcher Buchungen zusammen und ermittelt die optimale Route mit diversen Ein- und Aussteigepunkten. Auf diese Weise sollen mehrere Fahrgäste mit unterschiedlichen Zielen in einem Van oder Kleinbus transportiert werden können.