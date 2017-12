Regierung will Erhalt sorbischer Kultur sichern

Die sächsische Staatsregierung sieht sich weiter dem Erhalt der sorbischen Kultur verpflichtet. Das geht aus dem fünften Sorben-Bericht hervor, der am Dienstag vom Kabinett gebilligt wurde. Die Zahl der sich zum sorbischen Volk rechnenden Menschen liege weiter bei 60 000, sagte Kulturministerin Eva-Maria Stange (SPD). Das sei jedoch keine Zählung, «sondern ein Bekenntnis». Im Gebiet der slawischen Minderheit lebten rund 200 000 Menschen.

Der Bericht berücksichtige auch die besonderen Umstände, die sich aus dem Braunkohleabbau in der Region und dem neuen Konzept des Tagebaubetreibers Leag ergeben würden. Der Strukturwandel in der Region müsse die «Belange der Sorben in besonderem Maße mit einbeziehen». Eine besondere Förderung gelte der sorbischen Sprache. Es liefen verschiedene Maßnahmen, um mehr sorbischsprachige Lehrer zu gewinnen.