Beck: Deutschland war nicht ausreichend vorbereitet

Am Jahrestag des Berliner Terroranschlags hat der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Kurt Beck, erneut einen besseren Umgang mit Betroffenen angemahnt. «Wir waren, das muss man konstatieren, in Deutschland nicht ausreichend vorbereitet», sagte Beck am Dienstag bei einer Gedenkstunde im Abgeordnetenhaus. In vielen formalen Dingen sehr wohl, aber nicht dabei anzunehmen, dass Terrorismus auch «mitten in unsere Gesellschaft» hineinwirken könnte.

Von den Angehörigen und Verletzten hatten sich einige über mangelnde Hilfe, fehlende Ansprechpartner und schleppende Entschädigungen beklagt. Beck forderte unter anderem feste Ansprechstellen für Betroffene und auch eine bessere Entschädigung. Finanzielle Unterstützung könne kein Menschenleben oder Gesundheit ausgleichen. «Aber die materielle Not, die mit solchen Situationen verbunden ist, abzumildern, das ist auch eine wichtige Aufgabe.»

Das müsse auch für Menschen aus anderen Länder gelten, die hier lebten oder zu Besuch seien, sagte der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident. Als Opferbeauftragter hatte er bereits in seinem Abschlussbericht gefordert, allen Opfern und Hinterbliebenen sollten Leistungen aus dem Opferentschädigungsgesetz unabhängig von ihrer Nationalität zur Verfügung stehen. Dafür müsse das Gesetz nun dringend überarbeitet werden, mahnte er auch am Dienstag.

