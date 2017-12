dpa

Polizei stellt mutmaßliche Kupferkabel-Diebe

Die Polizei hat bei einer Fahrzeugkontrolle in Fehrbellin (Ostprignitz-Ruppin) zwei mutmaßliche Kupferkabel-Diebe erwischt. In der Nacht zum Dienstag hielten die Beamten den Wagen der beiden Männer an, wie die Polizei mitteilte. Im Kofferraum fanden die Einsatzkräfte mehrere Säcke mit Kabeln, darunter auch welche aus Kupfer.

Der 38 Jahre alte Fahrzeughalter und sein 24 Jahre alter Beifahrer hätten widersprüchliche Angaben zur Herkunft der Kabel gemacht, hieß es. In dem Auto lag zudem mögliches Tatwerkzeug. Weil die beiden Männer schon in der Vergangenheit verdächtigt wurden, Kabel gestohlen zu haben, wurden sie vorläufig festgenommen und das Auto sichergestellt.

Letzte Änderung: Dienstag, 19. Dezember 2017 15:50 Uhr

Quelle: dpa

