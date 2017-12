Räuber bedroht Frau mit Messer: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Rangsdorf (Teltow-Fläming) eine Frau mit einem Messer ausgeraubt hat. Das 57 Jahre alte Opfer hatte am Montagnachmittag zunächst ein Rascheln hinter sich bemerkt. Plötzlich stand der maskierte Unbekannte neben ihr. Mit dem Messer in der Hand forderte er Bargeld. Die Frau gab ihm das Geld, das sie bei sich hatte. Anschließend flüchtete der Räuber unerkannt. Die 57-Jährige erlitt einen Schock. Auch Zeugen der Tat werden gesucht.

Letzte Änderung: Dienstag, 19. Dezember 2017 15:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen