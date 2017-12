dpa

Müller bei Gedenken: Terroranschlag galt der Menschlichkeit

An den Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz und die zwölf Todesopfer erinnert jetzt ein Mahnmal am Tatort. «Wir trauern mit Ihnen um geliebte Menschen, wir teilen ihren Schmerz», sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller am Dienstag bei der öffentlichen Vorstellung des sogenannten Gedenkzeichens zu den anwesenden Angehörigen und Überlebenden. «Der Anschlag hat geliebte Menschen aus unsere Mitte gerissen, die wir schmerzlich vermissen», so der SPD-Politiker. «Er hat damit viele Menschen getroffen, er hat die Menschlichkeit getroffen.»

Das Attentat mit einem Laster am Abend des 19. Dezember 2016 habe «Spuren in den Herzen der Menschen in Berlin und darüber hinaus hinterlassen», betonte Müller. Aber am Ende habe der Terror nicht gesiegt. Denn die Menschen gerade in Berlin wollten sich nicht durch Terror und Hass beeinflussen lassen. Das Mahnmal in Gestalt eines knapp 17 Meter langen, goldenen Risses im Boden symbolisiert die Wunden, die der Anschlag bei vielen Menschen verursacht hat. Zudem wurden die Namen der zwölf Opfer in die Treppen vor der Gedächtniskirche eingearbeitet.

