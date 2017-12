Neuer Deichabschnitt soll Breese vor Hochwasser schützen

Mehr als einmal ist Breese schon von Hochwasser heimgesucht worden. Deichbau-Maßnahmen sollen das künftig verhindern. Mit ihnen geht es auch im Winter voran.

Breese (dpa/bb) - Der kleine Prignitz-Ort Breese in Nordbrandenburg ist jetzt besser vor Hochwasser geschützt. Ein etwa 850 Meter langes Teilstück eines neuen Deichs wurde am Dienstag übergeben. Die drei Kilometer von der Elbe entfernt liegende Gemeinde ist wiederholt überflutet worden. Zuletzt kam sie 2013 in Zusammenhang mit dem Elbehochwasser in die Schlagzeilen: Durch einen Rückstau trat damals das Wasser des an sich ruhigen Flüsschens Stepenitz über die Ufer. Bei einem guten Dutzend Hausbewohnern stand das Wasser mehr als 30 Zentimeter hoch.