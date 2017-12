Leipzig will mit Sieg gegen Hertha auf Platz zwei

RB Leipzig kann mit einem Sieg an diesem Sonntag im Heimspiel gegen Hertha BSC (18.00 Uhr/Sky) wieder auf den zweiten Platz der Fußball-Bundesliga klettern. Nach dem 2:2 des FC Schalke 04 am Samstag bei Eintracht Frankfurt beträgt der Rückstand zwei Punkte auf die Gelsenkirchener. Allerdings warten die Leipziger seit vier Pflichtspielen auf einen Sieg. RB-Trainer Ralph Hasenhüttl muss zudem den gesperrten Dayot Upamecano sowie die verletzten Emil Forsberg und Marcel Sabitzer ersetzen. Hertha-Trainer Pal Dardai fehlen Mitchell Weiser und Karim Rekik. Die Berliner starten als Tabellenelfter in die Partie in der Red Bull Arena.

Quelle: dpa

