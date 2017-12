dpa

Bahn zählt nach Air-Berlin-Insolvenz mehr Fahrgäste

Die Deutsche Bahn hat nach der Insolvenz von Air Berlin einen Zuwachs an Fahrgästen auf ihren Fernverkehrsstrecken. Insgesamt verzeichne man seit Oktober steigende Buchungszahlen - um «mehr als zehn Prozent für die nächsten Monate», wie ein Sprecher der «Welt am Sonntag» sagte. Das gelte für alle wichtigen Fernverbindungen. «Im Oktober und November ist der Ticketabsatz im Fernverkehr gegenüber den Vorjahresmonaten um vier Prozent gestiegen», fügte er hinzu. Nach seinen Worten hängt das unter anderem mit der Air-Berlin-Pleite zusammen. Auf deren bisherigen Hauptverbindungen in Deutschland gebe es ein deutliches Buchungsplus.

