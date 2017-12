Hofschneider: «Über zurückliegende Zeit Gedanken machen»

Die Spieler des Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin sehen nach der bitteren 1:2-Heimniederlage gegen den FC Ingolstadt den Trainerwechsel nicht als verpufft an. «Realistisch betrachtet, war es zu wenig Zeit, großartig etwas zu ändern. Das kann man nicht am neuen Trainer festmachen», sagte Kapitän Felix Kroos: «Wir waren nur anderthalb Wochen zusammen. Der Auftritt gegen Ingolstadt war ordentlich. Wir müssen aber irgendwo den Ertrag erzielen.»

Für André Hofschneider hatte es im zweiten Spiel nach der Entlassung von Vorgänger Jens Keller die zweite Niederlage gegeben. Die dritte Niederlage und das fünfte sieglose Spiel in Serie bedeuteten für die Eisernen einen weiteren Rückschlag im Aufstiegskampf. Seine Mannschaft habe es nicht mehr in eigener Hand und sei nicht mehr die Lok, meinte der Union-Coach.

Am Vormittag nach der Niederlage gegen Ingolstadt trafen sich Spieler und Trainer zum gemeinsamen Frühstück, bevor es in den Weihnachtsurlaub ging. «Wir haben kurz über das Spiel gesprochen. Die Konzentration der Spieler ist jetzt aber woanders. Ich habe ihnen ein paar Hinweise für die Urlaubszeit gegeben», sagte Hofschneider am Samstagvormittag.