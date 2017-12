Mann durch Stichflamme auf Wochenmarkt schwer verletzt

Auf einem Wochenmarkt in Berlin-Neukölln ist ein Mann von einer Stichflamme schwer verletzt worden. Die Flamme habe sich beim Wechseln einer Propangasflasche an einem Marktstand am Herrfurthplatz gebildet, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Einen Brand löste die Flamme nicht aus. Der Mann, der die Flaschen selbst gewechselt hatte, musste in ein Krankenhaus gebracht werden. 20 Rettungskräfte der Feuerwehr waren bei dem Einsatz vor Ort. Das Alter des Mannes war zunächst nicht bekannt.

Letzte Änderung: Samstag, 16. Dezember 2017 15:00 Uhr

Quelle: dpa

