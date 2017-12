dpa

Messerattacke auf U-Bahnhof: 28-Jähriger schwer verletzt

Ein 28-Jähriger ist von zwei Männern auf einem U-Bahnhof in Berlin-Neukölln mit einem Messer angegriffen worden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Mann war am frühen Samstagmorgen am U-Bahnhof Rathaus Neukölln aus ungeklärten Gründen mit dem Duo in Streit geraten. Die Angreifer besprühten den 28-Jährigen mit Pfefferspray und stachen ihm anschließend mit einem Messer in den Oberkörper. Dann flüchteten sie in Richtung Boddinstraße.

Nur wenige Stunden zuvor war ein 16-Jähriger am U-Bahnhof Hermannplatz von drei Unbekannten mit mehreren Messerstichen schwer verletzt worden. Die beiden Neuköllner U-Bahnhöfe sind nur eine Station voneinander entfernt.

Letzte Änderung: Samstag, 16. Dezember 2017 14:30 Uhr

Quelle: dpa

