RB will es wissen, erst recht gegen Hertha

Der Vizemeister der vergangenen Saison will es zum Hinrundenende noch einmal wissen. Erst recht gegen den Fast-Nachbarn Hertha BSC. Ein Sieg soll her für RB Leipzig, mindestens ein Punkt muss es sein. Eine Niederlage könnte die Sachsen in der Tabelle der Fußball-Bundesliga um einige Ränge bis auf den fünften oder gar sechsten Platz abrutschen lassen. Allerdings wartet der Sensationsaufsteiger der vergangenen Spielzeit bereits seit vier Pflichtspielen auf einen Sieg und muss gegen die Hertha auf drei wichtige Akteure verzichten.

Fehlen werden Coach Ralph Hasenhüttl in der Red Bull Arena am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) der gesperrte französische Innenverteidiger Dayot Upamecano sowie die beiden verletzten Mittelfeldspieler mit Offensivausprägung Emil Forsberg und Marcel Sabitzer.

Das Gute aus RB-Sicht: Beide bisherigen Ligapartien gegen den Hauptstadtclub gewannen die Leipziger. «Wir haben in der vergangenen Saison gegen Hertha BSC zwei gute Partien absolviert. Wichtig ist, dass wir am Sonntag von Anfang an unser Spiel durchdrücken und uns für den Aufwand auch belohnen», sagte Hasenhüttl.

Nur will Kollege Pal Dardai da nicht mitspielen. Das eigene Jubiläum interessiert den 41 Jahre alten Fußballlehrer nur en passant - zum 100. Mal wird er als Bundesliga-Coach am Spielfeldrand stehen. Den Ausschlag dürfte geben, welcher Trainer sein Team noch einmal am besten frisch und fit machen kann, nachdem beide Teams auch international im Einsatz waren. Europa-League-Starter Hertha und Champions-League-Neuling Leipzig wirkten nach ungewohnt intensiven Wochen zuletzt platt. Schlecht für die Berliner: In Mitchell Weiser und Karim Rekik fallen zwei Leistungsträger angeschlagen aus. Dennoch wolle man versuchen, in Leipzig etwas zu klauen, meinte Dardai.

