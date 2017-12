Trio attackiert Mann: Schreckschusswaffe wohl dabei benutzt

Ein 26-Jähriger ist in Berlin-Steglitz von drei Unbekannten angegriffen und am Kopf verletzt worden. Dabei soll nach bisherigen Erkenntnissen auch eine Schreckschusswaffe eingesetzt worden sein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die drei Männer hatten demnach den 26-Jährigen am Freitagabend in der Feuerbachstraße angesprochen. Sie bedrängten ihn, es kam zu Handgreiflichkeiten. Nach Polizeiangaben schlug einer der Männer mit einem Gegenstand gegen den Kopf des 26-Jährigen. Der Verletzte gab später an, kurz darauf einen lauten Knall gehört zu haben. Aufgrund bestimmter Spuren vermutet die Polizei, dass mit einer Schreckschusswaffe auf ihn geschossen wurde. Die Täter konnten fliehen. Die Hintergründe waren bislang nicht bekannt.

Letzte Änderung: Samstag, 16. Dezember 2017 12:30 Uhr

Quelle: dpa

