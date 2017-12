Zeugin beobachtet Einbruch: Täter vor Ort festgenommen

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei einen Einbrecher auf frischer Tat festgenommen. Die Frau hatte den 34-jährigen Mann in der Nacht zum Samstag dabei beobachtet, wie er die Glasschiebetür eines Restaurants in Berlin-Pankow aufbrach. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte sie die Beamten, die kurze Zeit später eintrafen. Der Einbrecher konnte noch im Lokal in der Stargader Straße festgenommen werden. Beute hatte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemacht.

Letzte Änderung: Samstag, 16. Dezember 2017 12:10 Uhr

Quelle: dpa

