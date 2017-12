dpa

16-Jähriger in U-Bahnhof von Unbekannten schwer verletzt

Unbekannte haben einen 16 Jahre alten Jugendlichen in Berlin-Neukölln mit Schlägen, Tritten und mehreren Messerstichen schwer verletzt. Die drei Täter hätten am Freitagabend im U-Bahnhof Hermannplatz zunächst auf den Jugendlichen eingeschlagen, teilte die Polizei am Samstag mit. Auch als dieser am Boden lag, schlugen und traten die Angreifer weiter auf ihn ein. Einer der Täter stach anschließend mit einem Messer mehrmals in den Oberkörper des 16-Jährigen, bevor das Trio floh.

Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Letzte Änderung: Samstag, 16. Dezember 2017 11:20 Uhr

Quelle: dpa

