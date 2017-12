Zweite Pleite unter Hofschneider: «Nicht alles erklärbar»

Die Krise weitet sich aus. Fünf Partien sind die Eisernen ohne Sieg, der Trainerwechsel bringt nichts. Gegen Ingolstadt gibt es für Union Berlin die zweite Niederlage unter dem neuen Coach Hofschneider.

Berlin (dpa) – Das Entsetzen bei Fans, Spielern und Verantwortlichen war groß. Der 1. FC Union Berlin hat auch das zweite Spiel unter dem neuen Trainer André Hofschneider verloren. «Wenn wir in so einem Spiel 1:0 führen, müssen wir es über die Zeit bringen. Wir schaffen das im Moment nicht», sagte Kapitän Felix Kroos. Die Eisernen unterlagen zum Auftakt der Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga dem Tabellennachbarn FC Ingolstadt trotz eigener Führung mit 1:2 (0:0).