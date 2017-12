Berliner Nashornbulle «Thanos» zieht in die Niederlande

Das Berliner Panzernashorn «Thanos» ist in einen Tierpark in den Niederlanden umgezogen. Der über 600 Kilogramm schwere Jungbulle habe die rund neunstündige Reise am Donnerstag gut überstanden, teilte der Berliner Tierpark am Freitag mit. Der Umzug war nötig geworden, weil sich «Thanos» von seiner Nashornmutter «Betty» gelöst hatte. Diese hatte den Bullen im September 2015 im Tierpark im Osten der Stadt zur Welt gebracht. Schon der Vater von «Thanos», der Bulle «Belur», war 1990 im Tierpark geboren worden.

«Thanos» trifft im Dierenpark in Amersfoort auf den Münchner Nashornbullen «Puri». Der Umzug erfolgte innerhalb des europäischen Erhaltungszuchtprogramms für die gefährdete Tierart.

