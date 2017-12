Dardai-Therapie: Hartes Training gegen fehlende Frische

Mit einem extra harten Training hat Hertha-Trainer Pal Dardai seine Mannschaft auf das letzte Spiel des Jahres bei RB Leipzig vorbereitet. «Sie haben es heruntergeschluckt. Sie wollen auch noch etwas, nämlich Punkte», berichtete der Chefcoach des Berliner Fußball-Bundesligisten am Freitag nach der Übungseinheit. «Wir haben heute hart trainiert, damit die Spannung bleibt», berichtete Dardai. Das habe er sich von seinem einstigen Trainer Jürgen Röber abgeschaut, der mit dieser Methode mit einem eigentlich schon ausgelaugten Team Erfolg hatte.

«Unbewusst haben die Spieler ihre Planungen schon im Kopf», sagte Dardai. Das sei menschlich in der Zeit vor Weihnachten. Doch nach dem jüngsten Sieg gegen Hannover und 21 Punkten auf dem Konto möchte der Trainer am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) mit einem weiteren Erfolgserlebnis in die kurze Winterpause gehen. Zwar gab es im Vorjahr gegen den Vizemeister Leipzig (0:2 und 1:4) nichts zu holen.