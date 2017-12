Dardais Wunsch: «Überraschungsspiel» in Leipzig

In der Vorsaison war Hertha gegen die aufstrebenden Leipziger ohne Chance. Das neue Duell wird vor allem zur Kraft- und Willensfrage. Hertha-Trainer Dardai wittert die Chance, diesmal «etwas zu klauen». Dafür setzt er auf eine überraschende Vorbereitung.

Eine Woche vor Heiligabend sollen die Hertha-Profis ihrem Chef einen Herzenswunsch erfüllen. «Wir sind fast drei Jahre zusammen», sagte Dardai, der Anfang Februar 2015 das Bundesligateam übernommen hat. «So ein Überraschungsspiel haben wir noch nicht hinbekommen, vielleicht dieses Mal», bemerkte der 41 Jährige. Auch gegen Vizemeister RB blieb in der Vorsaison ein unvermutetes positives Ergebnis aus: 0:2 hieß es in Leipzig, gar 1:4 zu Hause. «Diesmal sind wir positiv. In den Auswärtsspielen waren wir besser und haben mit Moral gepunktet. Und wir wollen in Leipzig versuchen, etwas zu klauen», sagte Dardai.