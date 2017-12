dpa

Tierschutzplan für Brandenburg übergeben

Das Land Brandenburg hat nach knapp einjähriger Arbeit einen Tierschutzplan erhalten - als eines der ersten Bundesländer. Der Plan mit 131 Handlungsempfehlungen wurde am Freitag von den beauftragten wissenschaftlichen Einrichtungen an Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) und an Verbraucherschutzminister Stefan Ludwig (Linke) übergeben, wie das Agrarministerium mitteilte.

«Nach der offiziellen Übergabe sind nun Politik und Verwaltung gefragt, die vorgeschlagenen Maßnahmen zu bewerten und Schlussfolgerungen für das Land zu ziehen», sagte Vogelsänger. Die Umsetzung, insbesondere bei notwendigen Investitionen in die Tierhaltung, brauche Zeit und Geld. Die Ernährungswirtschaft und das Lebensmittelhandwerk sollen als Partner gewonnen werden.

Der Tierschutzplan wurde vom Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e. V. (ATB) sowie der Lehr- und Versuchsanstalt für Tierzucht und Tierhaltung e. V. erarbeitet. Mit der Übergabe des Plans an die beiden Minister wird ein fraktionsübergreifender Landtagsbeschluss aus dem Jahr 2016 erfüllt.

