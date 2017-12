dpa

15-jähriger Intensivtäter nach Überfall festgenommen

Ein 15-jähriger Intensivtäter ist nach dem Überfall auf ein Reisebüro in Berlin-Wedding festgenommen worden. Er sei am Donnerstagabend in der Wohnung seiner Eltern gestellt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Zuvor habe der Jugendliche das Reisebüro am Mittwoch überfallen. Er forderte laut Polizei von einer 41 Jahre alten Mitarbeiterin Geld und ein Mobiltelefon. Mit dem Telefon als Beute sei er anschließend geflohen. Später erkannte die Frau den 15-Jährigen auf Bildern der Polizei wieder. Daraufhin nahmen ihn Beamte am späten Donnerstagabend in Berlin-Kreuzberg fest. Welche Straftaten der Jugendliche vorher begangen hat, blieb unklar.

