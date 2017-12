dpa

ALBA reist mit Personalsorgen zu den Fraport Skyliners

Berlin (dpa/bb) - Wenn ALBA Berlin am Sonntag (15.00 Uhr) in der Basketball-Bundesligist bei den Fraport Skyliners Frankfurt antritt, plagen die Berliner erhebliche Personalsorgen. «Wenn man bedenkt, wie viele verletzungsbedingte Ausfälle wir zu kompensieren haben, ist es schon erstaunlich, dass wir bisher so viele Spiele gewonnen haben», sagte Trainer Aito Garcia Reneses.

Kapitän Niels Giffey fällt mit seiner Handverletzung schon seit sechs Wochen aus und wird auch in Frankfurt fehlen. Und auch Spielmacher Peyton Siva konnte nach seiner Gehirnerschütterung aus dem Spiel gegen Kuban Krasnodar noch nicht wieder trainieren. Sein Einsatz am Sonntag ist daher eher unwahrscheinlich.

Zuletzt fiel unter der Woche auch noch Guard Akeem Vargas mit einer Grippe aus. Joshiko Saibou und Spencer Butterfield konnten wegen kleinerer Blessuren ebenfalls nicht trainieren. «Deshalb wird es für uns sehr schwer», glaubt Aito. Aber zumindest auf Vargas, Saibou und Butterfield wird Aito in Frankurt wieder zurückgreifen können.

Diese Spieler wird Aito auch brauchen. Denn ALBA will unbedingt den zweiten Tabellenplatz beim Sechstplatzierten Frankfurt verteidigen. Die Hessen sind allerdings sehr heimstark. Erst eine Partie in dieser Saison ging daheim verloren. «Wir müssen mit voller Intensität in dieses Spiel gehen», fordert deshalb Nationalspieler Joshiko Saibou.

Letzte Änderung: Freitag, 15. Dezember 2017 12:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen