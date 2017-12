dpa

Neue Polizeiwache auf Alexanderplatz eröffnet

Nach mehrjähriger Diskussion und Planung ist die neue Polizeiwache auf dem Berliner Alexanderplatz eröffnet worden. Berliner Beamte sowie ein Bundespolizist und ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes Mitte begannen dort am Freitag ihren Dienst. Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsident Klaus Kandt kündigten eine verstärkte Präsenz der Polizei auf dem Platz an - nicht nur durch die Wache, sondern auch durch mehr Streifen in der Umgebung. Der Fertigbau steht nahe der Weltzeituhr und ist von allen Seiten gut sichtbar. Auf dem Alexanderplatz kommt es regelmäßig zu Schlägereien, Überfällen und Diebstählen.

