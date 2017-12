In Berliner Park ausgeraubt: 82-Jähriger schwer verletzt

Ein 82-jähriger Mann ist in einem Park in Berlin-Tempelhof von zwei Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Die Unbekannten hatten den Mann am Donnerstagnachmittag in einem Park in der Nähe der Felixstraße überfallen und zu Boden gerissen. Sie durchsuchten den 82-Jährigen - und flohen anschließend mit seinem Bargeld.

Letzte Änderung: Freitag, 15. Dezember 2017 09:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen