Zwillingsbrüder wegen Einbruchserie vor Gericht

Rund drei Jahre nach einer Serie von Einbrüchen in Berlin müssen sich heute Zwillingsbrüder vor dem Landgericht verantworten. Die 22-Jährigen sollen sich Anfang 2014 mit weiteren jungen Männern zusammengeschlossen haben, um in Wohnungen und Geschäftsräumen einzubrechen. Ein Bruder soll an sieben Taten beteiligt gewesen sein, der andere an sechs.

Die Zwillinge führten den Ermittlungen zufolge die mutmaßliche Bande an. Beide hätten die Tatabläufe sowie die Verteilung der Beute organisiert. Im Mai 2014 sollen die Brüder die Eingangstür eines Juweliergeschäfts eingeschlagen und Schmuck im Wert von knapp 8000 Euro erbeutet haben.

