Kuhn folgt auf Koch als deutscher Kurzbahn-Meister

Wassili Kuhn ist der Nachfolger von Marco Koch als deutscher Kurzbahn-Meister über 100 Meter Brust. Der 18-Jährige schlug am Donnerstag in Berlin in Abwesenheit des Titelträgers von 2011 bis 2016 nach 58,81 Sekunden an und verwies Hubert Szablowski auf Rang zwei. Bei den Frauen siegte Vanessa Grimberg in 1:05,76 Minuten.

Über 200 Meter Schmetterling löste Ramon Klenz den Hallenser David Thomasberger als Meister ab, Alexandra Wenk folgte in der gleichen Disziplin auf Lisa Höpink als nationale Titelträgerin. Über die langen Freistil-Distanzen überzeugten Isabel Marie Gose und Ruwen Straub. Gose war auf der 800-Meter-Strecke die Schnellste, Straub gewann den 1500-Meter-Titel.

Mehrere nationale Titelverteidiger fehlten in Berlin wegen der parallel stattfindenden Militär-WM in Rio de Janeiro und der Kurzbahn-Europameisterschaften in Kopenhagen. Koch gewann am Donnerstag EM-Silber über 200 Meter Brust.

Letzte Änderung: Donnerstag, 14. Dezember 2017 20:20 Uhr

Quelle: dpa

