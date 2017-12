dpa

Bundesinnenminister: Bundespolizei braucht beste Ausstattung

Bundesinnenminister Thomas de Maiziére (CDU) hat am Donnerstag in Potsdam der Bundespolizei 50 neue Einsatzfahrzeuge übergeben. In diesem Jahr wurden nach Ministeriumsangaben 826 neue Fahrzeuge für verschiedene Einsatzgebiete angeschafft. Die Bundespolizisten und ihre Kollegen in den Ländern arbeiteten an jedem Tag für die Sicherheit Deutschlands, im Grenzraum oder an den Küsten, sagte de Maiziére. Überall sei die Ausstattung von größter Bedeutung. Die Polizei brauche gutes Personal und modernste Einsatzmittel, aber auch angemessene Befugnisse. Bei der Bundespolizei gibt es derzeit rund 45 500 Mitarbeiter. Bis 2020 sollen 7300 Stellen hinzukommen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 14. Dezember 2017 16:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen