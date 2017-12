IWH: Wirtschaft im Osten wächst weniger als im Westen

Nach drei Jahren überdurchschnittlichen Wachstums könnte die ostdeutsche Wirtschaft bundesweit wieder leicht zurückfallen. Das ergibt sich aus der Konjunkturprognose, die das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) am Donnerstag vorlegte.

Demnach wächst der Wert der im Osten produzierten Waren und Dienstleistungen in diesem Jahr um 2,1 Prozent, im nächsten um 2. Das Verarbeitende Gewerbe im Osten sei nicht so exportorientiert wie das im Westen. Es profitiere deshalb nicht so stark von der starken internationalen Konjunktur, hieß es zur Begründung.