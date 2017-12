Vor BER-Eröffnungstermin viel Skepsis im Potsdamer Landtag

Eigentlich sollte der Hauptstadtflughafen BER schon 2011 öffnen - nun könnte es 2020 werden. Doch im Potsdamer Landtag gibt es viel Skepsis - bis hin zur Forderung nach einem kompletten Neustart.

Potsdam (dpa/bb) - Vor der Verkündung eines neuen Eröffnungstermins für den Berlin-Brandenburger Großflughafen BER herrscht im Potsdamer Landtag fraktionsübergreifend viel Skepsis. Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider verteidigte in einer Aktuellen Stunde am Donnerstag das Projekt und zeigte sich zuversichtlich, dass es doch noch vollendet wird.

Der CDU-Abgeordnete Rainer Genilke kritisierte in der von seiner Fraktion beantragten Aktuellen Stunde, auch heute lägen noch nicht alle Planungen vor. Die Verkehrsanbindung sei ebenfalls nicht gelöst. «Ich glaube Ihnen nichts mehr», sagte Genilke. Selbst wenn das Terminal eröffne, werde es Chaos geben. «Das kann doch niemand in diesem Land mehr ernstnehmen, was Sie hier treiben», rief er.