Hertha ohne Abwehrchef Rekik und Weiser gegen Leipzig

Hertha BSC muss zum Vorrunden-Abschluss bei RB Leipzig am Sonntag auf seinen Abwehrchef Karim Rekik und U21-Europameister Mitchell Weiser verzichten. Innenverteidiger Rekik zog sich beim 3:1-Sieg gegen Hannover 96 eine starke Fußprellung zu, wie der Berliner Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte. Der Neuzugang war in der zweiten Halbzeit nach einem Zusammenprall mit 96-Profi Noah Joel Sarenren Bazee angeschlagen vom Platz gehumpelt, zuvor hatte er jede Bundesliga-Minute dieser Saison für Hertha absolviert.

Weiser hatte eine Verletzung am Sprunggelenk erlitten und muss in der Partie des 17. Spieltags ebenfalls pausieren. «Nach dem ersten Blick ist es nicht schön», sagte Trainer Pal Dardai am Donnerstagvormittag vor der Diagnose.

