Verfolgerduell mit Ingolstadt: «Anderes Gesicht» zeigen

Zum Jahresabschluss steht der 1. FC Union Berlin mächtig unter Druck. Im Verfolgerduell mit Ingolstadt soll der Kontakt zur Aufstiegszone gehalten werden.

Berlin (dpa/bb) - Der 1. FC Union Berlin will einen versöhnlichen Jahresabschluss. Das Team des neuen Trainers André Hofschneider empfängt am Freitag (18.30 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei den FC Ingolstadt.