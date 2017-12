dpa

Fußgänger von Auto angefahren

Ein 33 Jahre alter Fußgänger ist in Berlin-Prenzlauer Berg von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Mann überquerte am Mittwochabend die Wichertstraße, als er vom Auto einer 37-jährigen Fahrerin erfasst wurde, die von der Dunckerstraße rechts in die Wichertstraße abbog. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Fußgänger kam mit einem Knochenbruch in eine Klinik.

Letzte Änderung: Donnerstag, 14. Dezember 2017 08:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen