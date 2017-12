Auto überschlägt sich auf der A10: LKW blockiert A11

In Brandenburg mussten am Morgen nach Unfällen auf der A10 und der A11 beide Autobahnen gesperrt werden. Ein Autofahrer wurde schwer verletzt.

Joachimsthal/Rüdersdorf (dpa/bb) - Die Autobahnen 10 und 11 in Brandenburg sind am frühen Donnerstagmorgen nach Unfällen gesperrt worden. Auf der A10 hatte sich nach Polizeiangaben in Fahrtrichtung Spreeau zwischen Rüdersdorf und Erkner ein Fahrzeug überschlagen. Der Fahrer war nach bisherigen Erkenntnissen auf glatter Fahrbahn von der Straße abgekommen, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Er wurde schwerverletzt in das Unfallkrankenhaus in Berlin-Marzahn gebracht. Andere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfall beteiligt. Es entstand ein Schaden von 10 000 Euro. Die Autobahn wurde vorübergehend gesperrt und gegen 9.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.